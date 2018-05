Flitsacties in nieuwe zone 30 02 mei 2018

De gemeente Wetteren en de politie willen extra aandacht voor de zone 30 in het centrum. Gemeenteraadslid Piet Van Heddeghem (Groen&Co) zette het punt op de agenda van de gemeenteraad nadat bleek dat de politie geen extra controles had uitgevoerd sinds de invoering van de zone 30 in het hele centrum. "Samen met de korpschef is beslist dat we de preventieve snelheidsmeters met de werkelijke snelheid en de smileys deze zomer inzetten. Ook de aanduidingen op de grond zullen extra in de verf worden gezet en er komt een campagne in de nieuwsbrief. Bij het begin van het schooljaar, op 3 september, laten we daadwerkelijk flitscontroles uitvoeren", aldus burgemeester Alain Pardaen (CD&V). Een gewaarschuwd automobilist is er twee waard. (DVL)