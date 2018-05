Filosofisch goud en sociologisch zilver 16 mei 2018

Anouk Beckers uit het 6de Latijn- Moderne talen van het Wetterse Sint-Gertrudiscollege heeft de Belgische preselectie gewonnen van de Internationale Filosofie-Olympiade. Ze behaalde de eerste plaats uit honderden laatstejaars uit vele tientallen scholen in België. Haar essay (in het Engels!) over "Mei '68, de verbeelding aan de macht" blonk voor alle juryleden uit in klaarheid, kracht en rechtlijnigheid. Ze mag samen met jongeren uit 45 landen van over de hele wereld van 23 tot 27 mei de Belgische kleuren verdedigen op de Internationale Filosofie-Olympiade die dit jaar plaatsvindt in Bar, Montenegro. Ze mocht haar prijs ontvangen uit handen van professor Danny Praet, zelf oud-leerling van het toenmalige Sint-Franciscuscollege. Ook Kilian Okladnicoff, leerling van het 6de jaar Wetenschappen-Wiskunde van het Popelin Lyceum Atheneum Merelbeke, won goud en mag mee Anouk vergezellen. Het 5de jaar Humane Wetenschappen behaalde dan weer de tweede plaats in de Grote Prijs Sociologie van de KU Leuven met een onderzoek met als titel "Kan muziek de wereld veranderen?". (DVL)