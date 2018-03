Filmopnames in Hotel Winterhof 22 maart 2018

02u40 0 Wetteren Hotel Winterhof aan de Smetledesteenweg in Wetteren Boskant is al enkele dagen dicht voor het publiek en werd omgevormd tot een filmset.

Actrice en regisseuse Hilde Van Mieghem draait er scènes voor haar nieuwste langspeelfilm. Of ze dat doet voor of achter de camera wou de cast niet kwijt. Ook over de inhoud van de film is nog niets geweten.





De Vlaamse filmdiva zelf, die onder meer schitterde in Vermist, Alias en tientallen Vlaamse series, kregen we niet te zien. De hele set werd vakkundig van de buitenwereld afgeschermd. Het is dus afwachten tot het familiehotel op het grote doek verschijnt.





(DVL)