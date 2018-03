Filmopnamens in Hotel Winterhof 23 maart 2018

In Hotel Winterhof aan de Smetledesteenweg werden deze week scènes opgenomen voor de film 'A Spider in the Web' met Oscar winnaar Sir Ben Kingsley en Monica Bellucci. Zij acteren in deze productie van Cri De Coeur naast Hilde Van Mieghem, Filip Peeters en Luc Weyns. Het was de Israëlische regisseur Eran Riklis die gecharmeerd was door het decor van het oude Wetterse familiehotel. Gisteren werden er scènes opgenomen met Ben Kingsley en Hilde Van Mieghem. De Oscarwinnaar werd goed afgeschermd en liet zich niet zien buiten het geblindeerde hotel. Enkel Van Mieghem konden we even spotten. (DVL)