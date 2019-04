Filip Osselaer schrijft boek over ‘De Rivalen van Merckx’ Coureur Eddy Nelis (76) zag vooral het achterwiel van Eddy Merckx, maar leerde het fenomeen kennen als ‘een schone mens’. Didier Verbaere

04 april 2019

19u12 0 Wetteren Eddy Nelis (76) uit Zele reed als jonge wielrenner enkele wedstrijden in het peloton met de ontluikende Eddy Merckx. Hij zag vooral het achterwiel van de wielrenner die uitgroeide tot de kannibaal en de beste wielrenner aller tijden. “Ik deugde niet als wielrenner en mijn carrière eindigde tegen een bierwagen. Maar later heb ik de ‘mens’ Eddy Merckx leren kennen als een schone mens”, zegt Eddy. Zijn en andere verhalen staan in het nieuwe boek van Filip Osselaer uit Wetteren. De Rivalen van Merckx ligt zaterdag in de boekhandel.

De publicatie van De Rivalen van Merckx verschijnt daags voor De Ronde van Vlaanderen en 50 jaar na de eerste overwinning van Eddy Merckx in de Vlaamse klassieker. “In het boek brengen alle grote kampioenen hun verhaal hoe ze Merckx ooit deden wankelen in de koers of hem het vuur aan de schenen legden. Felice Gimondi, Herman Vanspringel en Roger De Vlaminck uiteraard. En Lucien Van Impe en Raymond Poulidor, de opa van het huidige fenomeen uit Nederland Mathieu van der Poel”, zegt auteur Filip Osselaer. Het is zijn zevende boek in de reeks van wielerlegendes. “Ik ben blij dat ook Eddy Merckx zelf wou meewerken en zijn kijk en analyse geeft op zijn toenmalige rivalen. Over de concurrentie in de koers, maar ook de warme vriendschappen die erbuiten ontstonden”, zegt Filip.

Straffe verhalen

In het boek laat hij ook twee atypische renners aan het woord. Hubert Hutsebaut won in zijn carrière slechts twee koersen, maar klopte wel Merckx en Godefroot in de spurt van de E3 prijs in Harelbeke in 1972. En er is het verhaal van Eddy Nelis (76) uit Zele die Eddy Merckx later leerde kennen als een joviaal en aimabel man. “Ik reed als jonge gast gewoon voor de sport en het plezier, want eigenlijk kon ik gewoon niet goed koersen”, lacht Eddy vandaag met zijn verleden als wielrenner.

“Het liefst koerste ik ver weg van huis in kleine wedstrijden boven Brussel. Op plaatsen waar niemand me kende. Want na enkele rondes werd ik steevast uit het wiel gereden. Maar ik deed het graag. We hadden een toffe bende en reden voor een trui en een paar tubes voor onze fiets. Thuis vertelden we dan straffe verhalen over de koers. Niemand die het kon nagaan”, lacht Eddy. Eén van die straffe verhalen is wel echt gebeurd. “Ik leerde Eddy Merckx er kennen in de categorie van de beginnelingen. Hij is twee jaar jonger dan mij. Het was een stille en brave jongen, die meestal wat aan de kant zat voor de wedstrijd. Maar eens we eraan begonnen, schoot hij uit zijn pedalen. Als Eddy ons voorbijreed, liepen we een longontsteking op. Het was toen al een fenomeen”, zegt Eddy.

Zijn carrière eindigde abrupt toen hij een thuiswedstrijd in Zele reed. “Ik wou niet afgaan voor eigen publiek en nam een pilletje aan van een jonge renner. Dat ging zo in die tijd. Ik reed rapper dan ooit, maar was totaal van de wereld en eindigde in de eerste ronde met mijn hoofd tegen een bierwagen en in het ziekenhuis. Einde carrière”, lacht Eddy.

Een schone mens

Jaren later kwam Nelis Eddy Merckx opnieuw tegen in 1964. Nelis had toen een succesvolle handel op de markten uit de grond gestampt. Hij verkocht in die tijd foto’s van Eddy Merckx die hij eigenhandig in een sleutelhanger stopte. Ze verkochten als zoete broodjes. “Iedereen heeft het altijd over het fenomeen Merckx. Na mijn korte carrière in het peloton, leerde ik echter de ‘mens’ Eddy kennen”, zegt hij. “Op een dag stond aan mijn kraam een nette heer in pak en kocht alle soorten sleutelhangers op. Dat bleek een advocaat te zijn en hij vertelde me dat ik geen vergunning had voor mijn sleutelhangers”, aldus Eddy. “Ik had wel de rechten gekocht op de foto’s, maar mocht er dus geen nieuw gadget van maken. Ik vreesde dat het me een pak geld zou kosten, trok mijn stoute schoenen aan en reed naar Kraainem waar Eddy’s moeder een kruidenierszaak had. Eddy zelf was gaan trainen”, herinnert Eddy zich nog.

De mama van de kannibaal luisterde naar het verhaal en zei dat hij zich geen zorgen moest maken. “Ook Eddy zei net hetzelfde. Het gaat jou niks kosten jongen. Daarmee was voor hem de kous af. Een schone meneer”, zegt Nelis over zijn naamgenoot. “Ik stopte meteen met de verkoop. Later had iemand de sleutelhangers wel geregistreerd en verkocht ik de officiële sleutelhangers nog jarenlang op de markten”, blikt Eddy terug.

Binnenkort trekt Filip Osselaer met zijn boek en verhalen naar de culturele centra. Samen met enkele getuigen uit het boek. Dan hoopt hij Eddy en Eddy weer samen aan tafel te krijgen. De Rivalen van Merckx is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, kost 24,99 euro en ligt zaterdag in de boekhandel.