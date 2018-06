Fietsster (16) lichtgewond bij dodehoekongeval 15 juni 2018

Een 16-jarige fietsster uit Wetteren is gisteren om 9.45 uur gewond geraakt toen ze op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Oosterzelesteenweg werd aangereden door een vrachtwagen. Die draaide in richting Oosterzele en had de fietsster niet gezien. Het meisje kreeg een tik van de truck en haar fiets belandde onder de wielen van het gevaarte. "Het slachtoffer kwam tussen de assen van de wielen terecht en raakte als bij wonder slechts lichtgewond", zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren.(DVL)