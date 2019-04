Fietspad langs spoorweg kan aangelegd worden Didier Verbaere

04 april 2019

12u52 0

Het nieuwe fietspad langsheen de spoorweg tussen de Warandelaan in Wetteren en de Ertbrug in Wichelen, kan binnenkort aangelegd worden. De deputatie van de provincie heeft de aanbesteding goedgekeurd. De aanleg kost 397.000 euro waarvan ongeveer de helft wordt betaald door het Fietsfonds Vlaanderen. Zodra de beroepstermijn tegen de beslissing van de deputatie is afgelopen, kan de aannemer starten met de werken.