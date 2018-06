Fietsers laveren tussen verkeer aan werf Kapellendries 13 juni 2018

De omgeving van Kapellen- dries is allesbehalve veilig voor fietsers. In de werfzone voor de aanleg van het nieuwe plein aan de voet van de fietsers- en voetgangersbrug in aanbouw, moeten fietsers in de richting van Overschelde op de rijbaan tussen het verkeer laveren.





Aanvankelijk was de werfzone niet afgesloten. Afgelopen weekend reed zich zelfs een chauffeur vast in de werfput. Ondertussen plaatste de aannemer een afsluiting tussen de werf en de straat. Er kwam ook extra signalisatie voor fietsers. Maar ouders van kinderen uit Leefschool Eureka, die de kinderen van de voetgangersbrug naar school begeleiden, maken zich nog zorgen over de veiligheid. "Vrachtwagens blijven het trottoir innemen en dwingen de kinderen vaak de straat op", zegt een bezorgde ouder in een brief naar het schepencollege. De politie beloofde extra controles.





Een deel van de werken aan Kapellendries wordt ook vroeger dan gepland uitgevoerd. Oorspronkelijk zouden ze pas in september aanvangen. "We hebben ervoor gekozen om de definitieve aanloophelling en de wegenis in de Tragelweg nu reeds uit te voeren", zegt Hans De Preter, verantwoordelijke ingenieur voor de werken in Wetteren. "Het plein zal worden afgewerkt zodra de oude brug over de Schelde in september, na het broedseizoen van de zwaluwen, kan afgebroken worden." Intussen heeft de bouw van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug serieuze vertraging opgelopen omdat in februari een stuk van de aanloopbrug moest afgebroken worden. De brug vertoonde gaten. Hierdoor zal ze pas in juli klaar zijn. (DVL)