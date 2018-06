Fietsdiefstallen in ziekenhuis en school 02 juni 2018

02u40 0

Uit de beveiligde fietsenstalling van het ASZ in de Wegvoeringstraat werd dinsdagnamiddag een fiets gestolen. De stalling raakte daarbij beschadigd. Ook in het Scheppersinstituut aan de Cooppallaan werd een fiets gestolen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)