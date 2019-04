Fiesta Europa op de Markt Didier Verbaere

09 april 2019

12u00 6 Wetteren Op 12, 13 en 14 april strijkt Fiesta Europa naar jaarlijkse traditie neer op de Markt van Wetteren. Fiesta Europa is een gezellige en authentieke Europese specialiteitenmarkt die rondtoert in Vlaanderen en omstreken.

Drie dagen lang kan je kuieren langs kraampjes van marktkramers uit alle hoeken van het continent die unieke souvenirs, typische streekproducten of culinaire specialiteiten meebrengen. Vlei je vervolgens neer op het internationaal terras om te genieten van al dat lekkers, terwijl de kinderen zich uitleven op de springkastelen in het kinderdorp. Pik intussen een internationaal getint concertje mee. De sfeervolle livemuziek nodigt heel wat bezoekers uit om te dansen. Open op vrijdag van 12 tot 22 uur, zaterdag van 10 tot 22 uur en zondag van 10 tot 19 uur. Toegang is gratis. Meer informatie op www.fiestaeuropa.eu of facebook.com/fiestaeuropa