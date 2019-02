Felix Beernaertsplein wordt groter Didier Verbaere

27 februari 2019

19u02 0 Wetteren Het Felix Beernaertsplein in Wetteren wordt tegen de zomer iets groter. Aan de kant van de Noordlaan gaat de gemeente een bushalte ontmantelen en de plantvakken herschikken. Er komen ook extra bomen en beplanting.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde er vorig jaar werken uit aan de bestaande bushaltes. Die stroken maakten plaats voor een voetpad, fietspad en een groene zone. Maar sinds enkele maanden liggen de werken stil. Raadsleden Wouter Bracke (VB) en Annelien Van Der Gucht (N-VA) klaagden de huidige situatie en de modderpoel aan op de gemeenteraad en vroegen een stand van zaken.

“Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de werken inderdaad slordig en onvoldoende uitgevoerd. Maar er is beslist dat wij de verdere afwerking en vergroening voor onze rekening nemen”, zegt schepen Katrien Claus (CD&V). Er is nu een ontwerp gemaakt voor de invulling van de ruimte. “We gaan een aantal plantvakken ook herschikken zodat het plein groter wordt en er meer ruimte vrijkomt voor het plaatsen van de muziekkiosk in de zomer. De vroegere bushaltes worden aangeplant met groen en er komen ook extra bomen. De werken moeten tegen de zomer afgerond zijn”, belooft schepen Claus.