Federale politie houdt controle-actie naar transmigranten E40 23 augustus 2018

De Federale Politie hield in de nacht van dinsdag op woensdag een grote controle actie naar transmigranten in de omgeving van de E40 in Wetteren. Ze kregen hierbij bijstand van een politiehelikopter die enkele uren boven de E40 en Wetteren cirkelde. Ook de lokale politie van Wetteren was aanwezig op de toegangswegen richting E40. Langsheen de parking houden zich de jongste dagen opnieuw opvallend veel migranten schuil die proberen om in een vrachtwagen richting Verenigd Koninkrijk te klimmen. De resultaten van de actie werden gisteren nog niet bekend gemaakt. (DVL)