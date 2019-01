Federaal parlementslid Jan Jambon te gast in Wetteren Voormalig minister tevreden over maatregelen op E40 parking Didier Verbaere

04 januari 2019

De N-VA afdeling in Wetteren nodigde minister Jan Jambon vrijdagavond uit op haar nieuwjaarsreceptie en kreeg in plaats het federale parlementslid Jan Jambon voor in de plaats na de uitstap van de partij uit de federale regering. De man blijft wel gigantisch populair want zaal Intermezzo in de Kattestraat zat bomvol.

In zijn nieuwjaarsspeech bedankte voorzitter Hubert Willems uittredend gemeenteraadslid en penningmeester Jean Paul De Corte. En hij blikte terug op de gemeenteraadsverkiezingen waarbij de partij in de oppositie belandde. “De zeer krappe meerderheid mag vuurwerk verwachten”, beloofde hij. Hij gaf ook een sneer naar Open Vld en Walter Govaert die de verkiezingen opnieuw voor de rechtbank wil uitvechten. “Onze gemeente komt hiervoor nogmaals negatief in de kijker. De Wetteraar vraagt dit immobilisme niet en de gemeente wordt al jarenlang gegijzeld door een persoonlijke vete waar niemand boodschap aan heeft. Men heeft de mond vol van bruggen bouwen. Er is vooral een brug broodnodig tussen partijen en mensen”, aldus Hubert Willems.

De laatste maal dat Jan Jambon naar Wetteren kwam, was bij het protest van de Belgische federatie van vrachtwagenchauffeurs op de E40 na de sluiting van de parking. Die is ondertussen beveiligd en opnieuw weer open. “De maatregelen die we toen namen, werpen hun vruchten af. De migratiestroom is ondertussen stilgevallen. Maar we moeten realist blijven want na de winter zullen de problemen wel opnieuw opduiken. Het is jammer dat ik mijn werk in de regering niet kon afmaken”, aldus Jambon.