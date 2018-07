Familie overleden motard furieus op trucker 27 juli 2018

"Mijn zoon is dood door uw pleziertje", verweet de vader van motard Tom De Paermentier (26 uit Wetteren) de trucker die hem onder invloed van amfetamines doodreed. De trucker wilde gisteren in de rechtbank zijn spijt betuigen, maar kon niet op veel geloof rekenen. Op dinsdag 20 maart reed de trucker J.G. (38) uit Mol in op een file op de N42 in Oosterzele. Tom, die met zijn motor achteraan stond aan te schuiven, overleefde de zware klap niet. Vijf andere wagens deelden ook in de brokken, waaronder die van een vrouw die maar net op tijd uit haar brandende wagen gehaald werd. "De beklaagde verklaart dat hij het weekend ervoor amfetamines gebruikt had en daardoor nog positief testte. Vooral als hij met een tientonner onderweg is, creëert hij zo een enorm risico", pleitte de procureur, die een celstraf van drie jaar vraagt bovenop een boete van 3.000 euro, een rijverbod van vijf jaar en een verklaring dat J.G. ongeschikt is om nog te rijden.





G. probeerde zijn spijt te uiten, maar daar had de getroffen familie geen oren naar. "Ik geloof niet in uw oprechtheid", antwoordde de vader van Tom. "U steekt de schuld altijd op iemand anders. Maar mijn zoon is dood door uw pleziertje in het weekend. U hebt onze familie in de vernieling gereden."





Vandaag al volgt de uitspraak. De advocaat van de verdediging vraagt nog een nieuwe deskundige aan te stellen die een tegenexpertise kan uitvoeren naar de drugs in het bloed van J.G. (WSG)