Familie en nabestaanden teleurgesteld dat dodelijk ongeval opnieuw uitgesteld wordt Verdediging twijfelt aan het verslag van de expert, eigen expert houdt rekening met andere mogelijkheden. Beide verslagen worden voorgelegd en indien nodig gewijzig. Koen Baten

14 december 2018

13u16 0

Thomas H. uit Antwerpen moest zich vandaag verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde nadat hij op 16 april 2017 de 27-jarige motorrijder Glenn Scheire doodreed op de E17 ter hoogte van het parkeerterrein in Kalken. De beklaagde was dronken op het moment van de feiten en reed achteraan gewoon in op het slachtoffer. De ravage was groot. De advocaten van de beklaagden vroeger echter opnieuw om een uitstel omdat ze nog veel vragen hadden, wat tot ongenoegen leidde bij de burgerlijke partij. “Het is absurd dat wij nu nog drie maanden langer moeten wachten en dat wij de zaak niet kunnen afsluiten”, zegt mama Belinda Noël.

Het zware ongeval gebeurde om 5.40 uur ‘s morgens in de richting van Antwerpen. De 28-jarige Thomas H. was onderweg naar huis na een feestje bij de zussen van zijn vrouw in Gent. Ter hoogte van het parkeerterrein sloeg het noodlot toe. Glenn, die op dat moment na de nachtshift op weg was naar huis in Lebbeke bij zijn vriendin Yana Heirbaut, werd achteraan aangereden en was op slag dood. H. had gedronken op het moment van de feiten. Ook twee andere voertuigen raakten betrokken bij het ongeval en gingen over de kop.

“Ik herinner me zelf niets meer van het ongeval. Ik geef toe dat ik gedronken had, maar ik kan niet zeggen hoe het ongeval gebeurde", aldus H. “Ik had een zevental pinten gedronken schat ik, en daarna de domme beslissing genomen om nog te rijden. Ik heb een enorm schuldgevoel over mij, en ik zal dat altijd blijven hebben. Dit weegt ook enorm op mij en ik heb dit nooit gewild", aldus H.

De advocaten van de beklaagden hebben nog heel wat vragen bij het expertiseverslag en lieten zelf ook een expertise uitvoeren door een extern iemand. “Misschien kwam het slachtoffer wel van op de parking gereden en was hij zo niet zichtbaar. Het was ook erg donker, dus misschien waren er andere factoren die niet voldoende onderzocht werden”, klinkt het. “Wij begrijpen dat het leed groot is, maar willen alle aspecten aanreiken voor onze cliënt.” Dit standpunt zorgde bij de advocaten van de verschillende burgerlijke partijen voor wrevel, die unaniem zeiden dat hier geen twijfel over de oorzaak van het ongeval kon zijn.

Ook voor mama Belinda is het nieuwe uitstel een bijzonder zware klap. “Intussen zijn we bijna twee jaar verder, en kunnen we dit ongeval niet afsluiten en blijft alles aanslepen", aldus de mama die zwaar onder de indruk is. “Glenn kwam absoluut niet van de parking, zijn motor was al volgetankt er voor. De beklaagde had gedronken en reed te snel. Hij is gewoon op hem ingereden", klinkt het. “Wij willen dit zo snel mogelijk kunnen afsluiten, maar het blijft ons achtervolgen, het is ongelofelijk dat dit zo lang moet duren”, besluit Belinda.

Het onderzoek zal nu voorgelegd worden aan de expert van het parket en vergeleken worden. De zaak wordt verder gezet op 22 maart 2019.