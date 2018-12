Extra gemeenteraad toekomst ASZ Didier Verbaere

20 december 2018

14u18 1

De gemeenteraad van Wetteren komt vanavond bijeen voor een extra zitting over de toekomst van het ASZ ziekenhuis aan de Wegvoeringstraat. De campus is onderdeel van de ASZ groep met ziekenhuizen in Aalst en Geraardsbergen. Het ASZ vraagt haar partners een extra financiële inbreng in een nieuwe op te richten vereniging. Wetteren moet hierdoor 2 miljoen euro investeren in het ASZ. De statuten van die nieuwe vereniging werden vorige week reeds in de OCMW raad goedgekeurd en moeten vanavond nog door de gemeenteraad worden behandeld. Met de nieuwe vereniging kan het ASZ een netwerk vormen met andere ziekenhuizen om samen te werken.

De eerste statuten werden een jaar geleden al eens goedgekeurd. Maar ze werden na een klacht vernietigd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De huidige teksten zijn wel goedgekeurd door de minister. Wetteren is de laatste gemeente dat haar fiat moet geven voor de plannen. Meerderheidspartij N-VA verzet zich reeds langer tegen de financiële injectie. Maar vermoedelijk zal ook de gemeenteraad deze plannen vanavond goedkeuren.

Meer over ASZ

politiek

Wetteren

N-VA