Extra controles in zone 30 17 augustus 2018

De politie gaat extra controles uitvoeren in de zones 30 van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. "Omdat één op drie ongevallen met gewonden het gevolg is van overdreven snelheid, voeren we de controles in de zone 30 op. Wekelijks zullen we in een straat met zone 30 flitsen. Er wordt ook een preventieve campagne gevoerd met onze preventieve snelheidsmeters en lichtkranten en via de website van de politiezone en de sociale media. Op de Politie App zullen we sommige acties ook aankondigen", klinkt het bij de politie.





(DVL)