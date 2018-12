Extra afval in de GFT container Didier Verbaere

19 december 2018

Vanaf 1 januari zijn ook dierlijke bijproducten toegelaten in de GFT containers van intercommunale Verko in het werkingsgebied Dendermonde Wetteren. “Naast groente-, fruit en tuinafval zijn ook vlees- en visresten, vaste zuivelproducten, eierschalen en mest van kleine huisdieren toegelaten. Onze composteerfabriek is operationeel klaar om deze extra afvalstoffen te verwerken”, meldt Verko. Na ruim 20 jaar besliste de Vlaamse Regering om de GFT fractie onder de loep te houden. Zij stellen nu vast dat er geen risico’s verbonden zijn om ook dierlijk materiaal in de GFT fractie te verwerken. Hierdoor zal ook het restafval in de gewone (gele) huisvuilzakken dalen.