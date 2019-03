Exposities in Heemkundige Kring Jan Broeckaert College Wetteren en Tricosporta in de kijker Didier Verbaere

02 maart 2019

11u19 0

In het Museum voor Heemkunde onder de pui van het oude gemeentehuis in Wetteren lopen momenteel twee tentoonstellingen. Vrijdagavond werd een expositie geopend naar aanleiding van het boek dat Piet Cassiman schreef over het Wetterse College : “Institut Saint Pierre - Ecole Moyenne - sirigé par les Frères de A.O. de Miséricorde - Voorgeschiedenis van het Sint Franciscuscollege in Wetteren”. Piet is gepensioneerd leraar en directeur.

Een tweede tentoonstelling gaat over verdwenen erfgoed en de teloorgang van TRICOSPORTA. Deze breigoed fabriek werd in 1920 gesticht door de familie Huylebroeck - De Moor. Vanaf 1948, na het overlijden van vader Georgesn werd de fabriek gerund door moeder en dochter Louki. De teloorgang van de firma is door onteigening gebeurd.

Op zaterdag 2 maart is het museum open vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur. Nadien elke eerste zaterdag van de maand en op aanvraag voor groepen. Deze tentoonstelling blijft toegankelijk tot eind augustus. Op septemberkermis stelt de Heemkring haar eigen geschiedenis in de kijker. Zij viert dan haar 80ste verjaardag.