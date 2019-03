Expo duizend jaar Massemen in Sint-Martinuskerk Didier Verbaere

21 maart 2019

15u22 0 Wetteren In de Sint-Martinuskerk van Massemen opende vandaag een expositie rond de duizendjarige geschiedenis van het dorp. Die is tot 31 maart vrij te bezoeken van 14 tot 19 uur. Op 31 maart wordt om 15 uur de voorstelling van het Davidsfonds over ‘Duizend Jaar Massemen’ herhaald.

Massemen viert dit jaar haar duizendste verjaardag. Een eerste vermelding in geschriften dateert van 1019 maar in feite bestaat het dorp rond de eeuwenoude en beschermde linde al veel langer. “Abt Orthelboldus vermeldde Massemen voor het eerst in 1019 in geschriften van de Sint-Baafsabdij van Gent. Maar er zijn sporen van bewoning gevonden die teruggaan tot 700 voor Christus. Ook uit de tijd van de Merovingen werden voorwerpen en potten opgegraven uit 700 na Christus”, zegt Marc Van Durme van het Davidsfonds.

Massemen was lange tijd een Heerschap, geleid door vooraanstaande families die zich ‘Heer en Prins Van Massemen’ mochten noemen. Er was zelfs een kasteel in het dorp. Vandaag getuigen nog heel wat restanten van die boeiende geschiedenis zoals de kerk, het klooster, het Prinsenhof en het Geuzenkasteel.

Een wandeling door die geschiedenis kan ja nu maken in de Sint-Martinuskerk waar het Davidsfonds oude foto’s, voorwerpen, schilderijen en landkaarten verzamelde. De expo is een samenwerking tussen de Davidsfonds afdelingen van Wetteren en Overbeke in samenwerking met de heemkundige kring Jan Broeckaert en de gemeentelijke Archiefdienst. “De mijlpalen van Massemen staan op grote borden afgedrukt en die zullen na de tentoonstelling een plaats krijgen in het straatbeeld”, zegt Van Durme. Op het slotweekend van de expo is er ook een historisch feest in de Vrije Basisschool. Daar wordt het verhaal van ‘Masmine’ nogmaals opgevoerd en is er een Vlaemsche Massemsche Kermesse.