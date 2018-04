Evenementen dingen naar eeuwige roem 18 april 2018

02u53 0

Op erfgoeddag zondag, met als thema kiezen, kan je in Wetteren kiezen voor hét evenement met de grootste uitstraling. In het gemeentehuis op Rode Heuvel kan je kiezen tussen carnaval, het Dernyfestival, De Sessies, Dorp van de Ronde, Kid Rock Festival, Oogststoet, Poëziemarkt van 1968, Tuin 2012, Vuurstoet en het massaspektakel Wetthra. De organisaties stellen zich voor op een cultuurmarkt van 10 tot 16 uur. Om 17 uur is de winnaar bekend. (DVL)