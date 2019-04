Evaluatie knip Peperstraat en Diepenbroek Didier Verbaere

08 april 2019

17u50 0 Wetteren Het schepencollege van Wetteren evalueert deze maand de knip in de Peperstraat. Ter hoogte van het kruispunt met het Peperstraatje werd de baan afgesloten met betonblokken. Doorgaand verkeer is er sindsdien niet meer mogelijk.

“De proefopstelling wordt deze maand nog geëvalueerd en we houden rekening met de mening van de bewonder. De knip kan permanent worden of een variatie op de situatie vandaag. Of de straat kan als éénrichtingsstraat ingericht worden”, zegt schepen van mobiliteit Piet Van Heddeghem (Groen&Co). De knip werd in juli 2017 ingevoerd op vraag van de bewoners. De straat werd vaak gebruikt voor sluipverkeer tussen de Cooppallaan en de rotonde aan de Scheldebrug.

Een soortgelijke knip aan de Diepenbroekstraat wordt later geëvalueerd. Er komen dan waarschijnlijk verkeersremmende maatregelen in straten in de buurt zoals de Maelbroekstraat die nu extra verkeer moet slikken.