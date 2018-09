Eureka start feestjaar voor 20-jarig bestaan 04 september 2018

Het schooljaar in Leefschool Eureka op Overschelde in Wetteren is feestelijk in gang gezet. De school viert dit jaar haar 20ste verjaardag. In 1999 ging de school van start met één kleuterklasje en twee leefgroepen. Vandaag is de maximumcapaciteit van 110 leerlingen bereikt. De kinderen maakten een kleurrijke vlag om de verjaardag aan te kondigen en kregen een feestelijk ontbijt. De Parklaan werd in de namiddag verkeersvrij en omgedoopt tot een speelstraat. "Het schoolfeest volgende lente zal helemaal in het teken staan van onze verjaardag", weet juf Nele Van Wesemael. Zij was er in 1999 ook al bij.





(DVL)