Etienne Van Laeken overleden 05 juni 2018

Etienne Van Laeken, voormalig schepen van onderwijs en cultuur, is zondag op 68-jarige leeftijd overleden op de palliatieve afdeling van het ASZ in Aalst. Etienne was schepen van 1976 tot 1982 voor Nieuw Wetteren. Na de fusies sloot hij zich aan met zijn Volksunie-fractie bij de lijst van burgemeester Hugo Capiau. Hij was ook jeugdvoorzitter van Racing Wetteren. Later verhuisde hij naar Anderlecht. Onlangs kochten Etienne en zijn vrouw Marleen een appartement in Wetteren. Etienne is de broer van Panorama-anker en voormalig VRT-journalist William en van wijlen Roland die in Wetteren café De Kneut uitbaatte. Hij laat twee zonen na. De uitvaart is gepland op zaterdag 9 juni om 11.15 uur in de Sint-Gertrudiskerk. (DVL)