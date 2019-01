Erika Rasschaert (77) op zoek naar liefde in Hotel Römantiek Didier Verbaere

30 januari 2019

Erika Rasschaert (77) uit Wetteren is vanaf vanavond te zien in de derde reeks van Hotel Römantiek op Vier. Daarin trekken 24 actieve senioren door de woestijn op zoek naar avontuur en een vleugje romantiek. Het programma nam 8 mannen en 16 vrouwen mee op een trip door de Tunesische Sahara. Otto-Jan Ham, Sven De Leyer en Frances Lefebure dompelt hen onder in een sfeer van duizend-en-één-nacht. Erika was fan van de vorige reeksen en is zelf een fervent reiziger en trekt vaak op groepsreis mee met andere koppels. Het idee om enkel met singels op pad te gaan, sprak haar meteen aan. Dus schreef ze zich in. Of ze ook de liefde van haar leven vond onder de sterrenhemel van de woestijn, zie je vanaf vanavond elke woensdag op Vier.