Erfgoeddag bij jarige Oogstfeesten Kortenbos 28 juli 2018

De Oogstfeesten in de Massemse wijk Kortenbos vieren dit jaar hun diamanten jubileum en blazen 60 kaarsjes uit. Dat doen ze feestelijk met een extra Erfgoeddag. De viering van het diamanten jubileum begint al op zondag 29 juli met een Erfgoedevent aan de tent in de Kortenbosstraat vanaf 11 uur. De organisatie toont er haar rijke geschiedenis in een tentoonstelling met beeldmateriaal, archieven en boerenkledij. "Er zal een landelijke sfeer zijn met uitbeelding van oude ambachten, kinder- en volksspelen, fanfares en harmonieën, volksdansgroepen en vendelzwaaiers en een oldtimer tractor rondrit", belooft de organisatie. De zomernacht wordt opgeluisterd met een spetterend optreden van de Horny Horses en afgesloten door dj Luc Van Geler. Op 4 en 5 augustus is er de ommegang, feest en de 60ste Oogststoet. Alle info op www.oogstfeesten-kortenbos.be.





