Eretekens voor brandweer op Barbara viering

09 december 2018

14u44 0

Naar aanleiding van de Barbara viering werden ook eretekens en brevetten uitgereikt aan de brandweermannen van het korps in Wetteren. Burgemeester Alain Pardaen dankte het korps voor de inzet van het afgelopen jaar. Hij wees ook op de vele oefeningen zoals de grootschalige ramp- en noodplanningsoefening in samenwerking met de provincie in het MPI Sint-Lodewijk voor mindervalide kinderen. Paul De Neef, voormalig postoverste en sinds enkele maanden in pensioen, kreeg de gouden medaille. Zijn opvolger en de nieuwe Postoverste, Dirk Pieters, blikte terug op de nieuwe werking van de brandweer met het inbelsysteem. Wetteren blijft investeren in haar vrijwilligerskorps en krijgt volgend jaar onder meer een nieuwe multifunctionele autopomp en een nieuwe boot voor interventies op de Schelde. Vanaf volgend jaar is er ook een dag- en nachtpermanentie van de ambulanciers.