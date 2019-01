Ere-sergeant-majoor bij brandweer August Chys overleden Didier Verbaere

31 januari 2019

12u59 4

In Wetteren is ere-sergeant-majoor van de brandweer August Chys overleden. Gust werd geboren op 30 november 1937 en overleed woensdag op 81-jarige leeftijd. Hij was vrijwillig brandweerman van 1966 tot 1997 en ook erevoorzitter van de koninklijke vriendenkring Brandweer Wetteren. Ook zijn zoon Philip is vandaag lid van het korps. Een datum voor de uitvaart is nog niet bekend.