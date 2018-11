Enquête dienstverlening Wetteren Didier Verbaere

13 november 2018

De gemeente Wetteren organiseert een bevraging van de bezoekers van het nieuwe gemeentehuis om haar dienstverlening in de toekomst te blijven verbeteren. Al wie het nieuwe gemeentehuis bezoekt of bezocht heeft, kan een enquête invullen. Dat kan via het formulier op de site www.wetteren.be, maar ook op het balieplein bevraagt een medewerker de bezoekers. Deze bevraging loopt tot en met 26 november. Op basis van de resultaten worden nadien verbeteringen doorgevoerd.