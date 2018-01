Eindejaar met enkele schermutselingen 02u30 0

De politie in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen beleefde een vrij rustige overgang van oud naar nieuw. "We hadden we extra patrouilles voorzien, maar alles bleef rustig en zonder incidenten", weet commissaris Liesbeth Sedeyn van de zone Wetteren. Er waren wel enkele tussenkomsten op de oudejaarsfuif in café Barak op de Markt na schermutselingen. BOB-controles op oudejaarsnacht waren er niet. Omstreeks 9 uur maandagochtend hielp de politie een jonge feestvierder die de weg kwijt was. De jongeman belde, stomdronken, aan op verschillende adressen aan de Astridlaan in Wetteren op zoek naar de weg naar Gavere. De politie gaf hem een lift naar het commissariaat. (DVL)