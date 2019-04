Eiland : een oase van rust in nieuwe B&B en Wellness Didier Verbaere

12 april 2019

19u12 3 Wetteren In de Kleine Smetledestraat aan de rand van Wetteren, op wandelafstand van het station, schuilt tussen de weiden en de boomkwekerijen de nieuwe B&B en Privé-Wellness Eiland. De zaak werd enkele weken geleden geopend door Bart De Sloover en Veerle Schepens en heeft drie gastenkamers vernoemd naar de favoriete eilanden van het koppel.

Bart De Sloover uit Kwaremont en Veerle Schepens uit Wetteren vormen al meer dan twintig jaar een koppel, werken beide als verpleegkundigen en zijn gek van reizen. Samen openden ze naast hun woning in Wetteren nu ook een eigen en gloednieuwe B&B en privé wellness centrum. Voor de naam en de inrichting van hun gastenkamers lieten ze zich inspireren door hun favoriete eilanden : het Nederlandse Texel, Key West in Florida en het Thaise Ko Chang. Toerisme Oost-Vlaanderen gaf hen alvast de hoogste score in de regio : dit is een vier sterren B&B. De gezellige, moderne en stijlvolle ontbijtruimte ademt dan weer New York uit.

Grote troef van Eiland is de bijhorende privé-wellness die je ook zonder kamer kan boeken. Hier liet het koppel zich leiden door hun medische achtergrond. “Je kunt heerlijk ontspannen in de sauna met keuze uit verschillende aromatherapieën en opgietmogelijkheid. De jacuzzi werkt met hydromassage. In het inox binnenzwembad kun je ontspannen of zwemmen met tegenstroom. De infraroodcabine heeft met of zonder zout een heilzame werking op al je spieren”, legt gastheer Bart uit.

Elke maand verandert ook het thema in de wellness. “Het is april, dus de Paashaas komt langs. Wie deze maand onze Privé-Wellness bezoekt, mag dus geen chocolade-intolerantie hebben. We hebben voor alle zekerheid ook een glaasje cava voorzien, voor wie er toch even van moet bekomen”, lacht Bart. Meer info op www.eiland.be en info@eiland.be.