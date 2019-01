Eerste werkdag bij Maserati en meteen geflitst met bolide aan 97 km/uur in bebouwde kom Koen Baten

22 januari 2019

12u13 0 Wetteren Jurgen B. (50) uit Wetteren begon op 1 juni 2018 te werken bij automerk Maserati. Op zijn nieuwe job werd er ook een wagen voor hem voorzien, maar deze was nog niet klaar toen hij begon. “Daarom kreeg hij een andere wagen waarvan hij de kracht duidelijk niet goed kende", aldus zijn advocaat.

B. reed op die eerste juni maar liefst met een snelheid van 97 kilometer per uur in de bebouwde kom met zijn Maserati. De man had bovendien nog meer pech dat hij zijn rijbewijs in zijn oud voertuig had laten liggen en het dus niet kon voorleggen aan de politie. “Hij laat dit altijd in de auto liggen, maar had er niet aan gedacht dat hij met een nieuw voertuig zou rijden. Net op deze ene dag wordt hij geflitst, maar verder heeft mijn cliënt een blanco strafblad", aldus zijn advocaat.

De rechtbank veroordeelde de snelheidsduivel tot een geldboete van 800 euro waarvan 400 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van 15 dagen. Voor het niet bij hebben van zijn rijbewijs kreeg hij een boete met uitstel.