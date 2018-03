Eerste vrouwelijke schepen overleden 10 maart 2018

02u47 0 Wetteren In Wetteren is voormalig politica Anne Marie De Moor op 67-jarige leeftijd overleden. De Moor zetelde 24 jaar lang voor CD&V in de gemeenteraad en was ook zes jaar schepen en 15 jaar voorzitter van de lokale afdeling.

"Zij was het jongste raadslid ooit en de eerste vrouwelijke schepen in Wetteren. Ze kwam in de Wetterse gemeenteraad op 1 januari 1977 en werd schepen in 1983. Toen had ze onder meer middenstand en feestelijkheden als bevoegdheden", zegt ereburgemeester Marc Gybels over zijn partijgenoot.





Na 20 jaar in de gemeenteraad werd ze voorzitter van de partij. Ze was de bezieler van de voedselbedeling in de gemeente. In januari 2017 werd ze nog gehuldigd door haar partij als verdienstelijk CD&V'er. Ze gaf toen de fakkel als partijvoorzitter door aan Luc Deprost. Anne Marie De Moor was toen al ernstig ziek en verloor donderdagnacht de strijd tegen kanker. Een datum voor de afscheidsplechtigheid van Anne Marie De Moor is nog niet bekend. (DVL)