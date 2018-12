Eerste ondergrondse glascontainer in gebruik Didier Verbaere

06 december 2018

Op de stationsparking in Wetteren werd de eerste ondergrondse glascontainer in de gemeente in gebruik genomen. De container heeft twee openingen om wit en gekleurd glas te scheiden en de bovengrondse glascontainer is weggehaald. “Een ondergrondse container heeft heel wat voordelen. Sluikstorters zijn minder geneigd om er afval achter te laten omdat ze het nergens achter kunnen verstoppen. Er is minder overlast door rinkelend glas en alles in netjes weggestopt”, aldus de gemeente. Op termijn worden alle bovengrondse bollen vervangen door ondergrondse.