Eerste MTB tocht van WTC Tonneke Didier Verbaere

07 januari 2019

Wielertoeristen club WTC Tonneke organiseert op zondag 13 januari voor de 1ste keer een grote MTB-tocht in Wetteren. Er is keuze uit tochten van 35 en 50 kilometer op een gloednieuw parcours doorheen de Scheldevallei van Wetteren en omgeving. Onderweg kan je genieten van de mooie natuurgebieden langs de Schelde en ruime bevoorrading inclusief warme soep. Aan de finish is er ook in een bike-wash voorzien en kan gebruik gemaakt worden van de kleed- en doucheruimtes van de Sporthal De Warande. Na de tocht kan je er gezellig napraten en zijn er boterhammen voorzien voor alle deelnemers. Start en aankomst is voorzien aan Sporthal De Warande op de Warandelaan. Vrije start van 8.30 uur tot 11 uur. Alle info www.wtctonneke.be.