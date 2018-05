Eerste huwelijk op Rode Heuvel DIDIER VERBAERE

25 mei 2018

In zaal Eik van het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel in Wetteren gaven Bastiaan Mortier (26) en Lieselot Baetens (27) gisteren om 11 uur als eerste koppel elkaar het ja-woord. Vorige maand pas keurde de gemeenteraad de mogelijkheid goed om te huwen in de nieuwe raadszaal met zicht op de Schelde. Het koppel uit Laarne en Overmere woont al een paar jaar in Wetteren. Het baat in Opbrakel B&B Het Stille Genoegen uit. "We leerden elkaar kennen op skireis in Oetz toen we acht jaar oud waren en waren toen al een koppeltje. In onze puberteit lieten we elkaar enkele jaren los maar kwamen toch weer samen", lacht kersverse bruidegom Bastiaan. "We wilden absoluut hier trouwen. Het is comfortabel dat onze grootouders met de lift naar boven kunnen. Dat was niet mogelijk in het oude gemeentehuis. En het is best wel tof om als eerste koppel hier te staan", besluit Lieselot.