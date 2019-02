Eerste horeca laadpaal stond aan Otus in Wetteren Eén op twintig horecazaken beschikt over laadpaal elektrische wagens Didier Verbaere

21 februari 2019

15u47 0 Wetteren Jaar na jaar neemt het aantal inschrijvingen van elektrische wagens in ons land toe. Uit onderzoek van NSZ, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, blijkt dat meer dan 1 op 20 van de restaurants inmiddels één of meerdere laadpunten heeft staan op de parking of aan het restaurant. De allereerste laadpaal werd reeds in 2012 geplaatst aan Hotel Restaurant Otus aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren.

“De overgrote meerderheid doet dit om extra service te kunnen bieden aan hun klanten”, weet Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. “En dat is slim gezien, vermits de elektrische wagen gezien wordt als het alternatief voor proper rijden. De toenemende belangstelling voor onze luchtkwaliteit zal er voor zorgen dat er steeds meer elektrisch wordt gereden.”

Die mening deelt Alex De Swaef van Hotel Otus reeds lang. In juni 2012 plaatste hij reeds een elektrische laadpaal aan zijn zaak in Wetteren. Met zijn bedrijf EV Point, onderdeel van zonnepanelen bedrijf Solar, bouwt hij een nationaal netwerk uit met de ambitie om 2500 laadpalen voor groene wagens te plaatsen. Hij is ook voorzitter van de vereniging OpenChargePoint-Belgium. “Vandaag zijn er 932 laadlocaties in Vlaanderen”, zegt Alex De Swaef.

Laadpalen aan horecazaken

Klanten kiezen voor ons hotel omdat ze hier hun wagen kunnen opladen. Alex De Swaef - Hotel Otus

“We waren de eerste in België die dit commercialiseren en zijn volop bezig om een netwerk uit te bouwen van openbare laadpalen die gebruikt worden terwijl men zich nuttig bezig houdt. De gebruikers zullen hun batterij er kunnen herladen terwijl ze winkelen, eten, slapen”, zegt Alex De Swaef van EV Point. “We willen de gebruikers een veilig gevoel geven bij het laden. En voor de handelszaken waar ze opgesteld staan, zijn dit kansen om extra cliënteel aan te trekken. Wij merken dat klanten speciaal voor ons hotel kiezen, omdat ze hier hun wagen kunnen opladen”, zegt De Swaef.

400 laadpalen

Het bedrijf plaatste ondertussen meer dan 400 laadpalen in Vlaanderen. “Daarvan staan er 180 op publiek bereikbare plaatsen en aan hotels en restaurants in onder meer Gent, Aalst, Brugge en Koksijde. Horecazaken hebben ook een hospitality functie. De klant krijgt zo ook het gevoel dat hij het nuttige, zijn auto laden, aan het aangename koppelt. Hij kan ondertussen eten, werken of rusten. Afhankelijk van het type wagen kan je tijdens een middaglunch van één uur je wagen al laden tot een rijvermogen van 25 tot 135 kilometer”, berekent Alex. Ook de toekomst ziet hij groen. “Net als bij zonnepanelen destijds, is er een stilaan een klik in de hoofden van de mensen dat elektrisch rijden echt wel de toekomst is. En ook de grote autoconstructeurs zijn stilaan wakker geworden. Tegen 2021 staat de eerste betaalbare middenklasse elektrische wagen in de garages. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Tegen dan zullen er ook heel veel laadpalen moeten geplaatst worden”, besluit Alex.