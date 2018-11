Eerste elektrische deelauto in Wetteren in gebruik Didier Verbaere

19 november 2018



Hera, zo heet de eerste elektrische deelauto die door de straten van Wetteren rijdt. De auto van Partago wordt tijdens de kantooruren gebruikt door de medewerkers van het Regionaal Landschap Schede Durme. Na de kantooruren kunnen inwoners hem reserveren via een eenvoudige app. De vzw die zich inzet voor landschap, natuur en erfgoed heeft sinds kort haar kantoren in het oude gemeentehuis van Wetteren. “Dankzij de ‘energieambassadeurs subsidies’ van de Provincie Oost-Vlaanderen, kunnen we ons nu ook energie vriendelijk verplaatsen met deze Renault Zoë”, zegt Stijn Van Belleghem, coördinator van het Regionaal Landschap. Wie na de uren gebruik wil maken van Hera kan zich inschrijven bij Partago (www.partago.be). De gemeente zorgde voor een gratis parkeerplaats op de parking aan de Korte Bergstraat waar ook een laadpaal is voorzien. De wagen mag ook gratis bovengronds parkeren in alle zones in Wetteren. Op zaterdag 15 december is er een infomoment over deelrijden en elektrische wagens aan de parkeerplaats op de Bergstraat. Tussen 14 en 16 uur kan je er ook testritjes maken.