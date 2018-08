Eén Wetteren trekt met voltallige lijst naar kiezer 02 augustus 2018

Eén Wetteren neemt voor het eerst en met een voltallige lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.





Eén Wetteren werd opgericht door een aantal N-VA mandatarissen na onenigheid in die partij. Maar de partij ziet zichzelf breder. "We zijn een lokale en onafhankelijke politieke beweging - los van elke nationale partij - die zich ten dienste stelt van Wetteren, Massemen en Westrem en daarom van alle wijken een bruisend en aangenaam geheel wil maken", klinkt het bij Eén Wetteren.





De lijst bestaat uit mensen met politieke ervaring in de provincie-, gemeente- , OCMW raad of in de diverse adviesraden. Lijsttrekker is schepen Herman Stobbe. Op plaats twee staat Katrien Jacobs en op drie Dietbrand Van Durme. Lijstduwer is schepen Guido Van den Berghe. Ook vanuit Open Vld maakten een aantal mensen de overstap zoals raadslid Nico Soetaert, oud-provincieraadslid Paul Beeckman en voormalig voorzitter Daniël Van Der Schueren.





16 van de 29 kandidaten hebben nog nooit op een verkiezingslijst gestaan. (DVL)