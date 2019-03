Een stukje industriële geschiedenis verdwijnt: oude Gieterij Van Londen tegen de vlakte in Kwatrecht Didier Verbaere

29 maart 2019

13u56 3

In de Biezenweg in Wetteren gaat momenteel de oude Gieterij Van Londen tegen de vlakte. Daarmee verdwijnt een stukje Wetterse industriële geschiedenis. In het bedrijf werd decennialang gietijzer en brons gegoten. De gieterij werd vermoedelijk reeds in 1966 gebouwd bij de realisatie van het industriepark, dat werd opgetrokken op het puin van het voormalige Duitse munitiepark uit WOI. Vandaag worden nog steeds munitie en obussen gevonden in de regio.

De Gieterij Van Londen, staakte haar activiteiten in 2016 in Kwatrecht. Het 90.000 vierkante meter grote terrein werd nu verkocht voor de bouw van een laadkade voor vrachtwagens. De Groep Wanty is bezig aan de afbraak van het industriële gebouw. “We hebben er eerst wekenlang asbest verwijderd. Momenteel wordt de stalen constructie ontmanteld”, klinkt het op de werf. Over enkele weken zal dit stukje geschiedenis helemaal verleden tijd zijn.