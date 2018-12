Eén kandidaat voor titel Prins Carnaval Wetteren Dolle Carnavalszondag vervangt verkiezing Prinses Didier Verbaere

09 december 2018

13u31 0

Bij gebrek aan kandidate Prinses Carnaval organiseert het gemeentelijk carnavalscomité een dolle carnavalszondag op zondag 27 januari in Wetteren. Eén kandidaat Prins is er wel. Lorenzo Verhelst (22) wil graag op 19 januari Prins Lolo I worden. De geboren Gentenaar is sinds twee jaar lid van De Leutentreuters en werkt in de zorgsector en als taxichauffeur. De vrijgezel moe dan wel minstens 211 mensen overtuigen om voor hem te stemmen en zo de opvolger te worden van Prins Jorik. Op dolle zondag kan je vanaf 9 uur terecht in de Gemeentelijke Feestzaal voor een uitgebreid ontbijt. Vanaf 14 uur is er darts, biljart en belotten en standjes met juwelen en schoonheidsproducten. DJ Soepe zorgt voot de nodige ambiance. Ook de Prinsenverkiezing vind plaats in dezelfde zaal op zaterdagavond 19 januari vanaf 20.11 uur.