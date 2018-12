Dure motoren van ‘Barbecue boot’ gestolen Bedrijf dit jaar reeds voor 150.000 euro bestolen Didier Verbaere

15u47 0 Wetteren Dieven gingen er afgelopen weekend vandoor met de motoren en zelfs de benzine van een aangemeerde boot op de Muinkschelde tussen Merelbeke en Gent. Een ‘Barbequeboot’ van het bedrijf Boat events en Movecon bvba uit Wetteren werd er vakkundig gestript. Zij organiseren avontuurlijke events ter land, ter zee en in de lucht en werden dit jaar al vaker het slachtoffer van diefstallen. “Dit jaar werden we al voor 150.000 euro bestolen”, zucht zaakvoerder Georges Buyle.

“Een vroege jogger meldde ons zondag dat onze boot doelloos ronddreef zonder bemanning. Ter plaatse bleek de boot niet zomaar losgekomen maar dat de boot was losgemaakt en vermoedelijk naar een afgelegen plaats werd gesleept waar de dieven rustig en zonder getuigen de boot konden strippen. Zowel de hoofdmotor een Yamaha F250 met een waarde van 30.000 euro als twee electro motoren met een waarde van 8.000 euro werden gestolen. Ook de nieuwe batterijen met een waarde van 3.000 euro en zelfs 400 liter benzine uit de tank werden gepikt. Samen een grapje van 45.000 euro aan kosten”, zucht Georges.

“Na de diefstal hebben ze de boot gewoon stuurloos laten drijven. Nog een geluk dat de wind goed zat en er geen accidenten gebeurden of ik kon nog opdraaien voor beschadigingen aan andere boten die er lagen aangemeerd”, klinkt het cynisch.

150.000 euro schade in 2018

“Het is om moedeloos van te worden. Twee jaar geleden werd onze loods al eens helemaal leeggeroofd en dit voorjaar werden 4 van onze boten in Kruibeke geript. De totale schade aan diefstallen dit jaar loopt op tot 150.000 euro. Al onze inkomsten gaan op aan nieuwe motoren, materiaal, onderdelen en herstellingen van de schade. We vragen ons stilaan af waarom we nog verder werken. Als je dan je tijd gaat verspelen om bij de politie aangifte te doen dan krijg je reeds na 3 dagen van het parket via een officiële brief te horen dat de zaak al geseponeerd is. Kan het nog vlugger?”, besluit Georges.