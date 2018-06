Drugsrazzia tijdens tuinfeest op Oud Smetlede 18 juni 2018

02u33 2

Een 60-tal agenten van de lokale en federale politie zijn zondag in de vooravond met drugshonden binnengevallen op een privéfeest in de tuin achter een horecazaak langs Oud Smetlede op de grens van Oordegem met Wetteren. Zestig aanwezigen werden door minstens evenveel agenten uitgebreid gecontroleerd. "Dat leverde een indrukwekkende snoepwinkel aan hasjies, blokjes hasjies, coke, speed en joints op", vertelt hoofdcommissaris Luk Lacayese van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede. De straat was door de politieactie van 16.30 uur tot 20 uur afgesloten voor alle verkeer. De betrokkenen, op enkele streekgenoten na afkomstig uit gans Vlaanderen, mochten na de vaststellingen beschikken.





(KMJ)