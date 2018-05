Drugsdealers opgepakt 05 mei 2018

In Wetteren werden afgelopen woensdag drie drugsdealers opgepakt na speurwerk naar een lokale bende die in het uitgangsmilieu opereerde. Bij vijf huiszoekingen werd drugs, onder meer cocaïne, en geld in beslag genomen. De onderzoeksrechter liet twee personen vrij. De derde blijft aangehouden. Hij zou voorwaardelijk vrij zijn na soortgelijke feiten. (DVL)