Drugs onderschept 20 april 2018

Op de Massemsesteenweg in Wetteren heeft een politiepatrouille maandagavond om 21.30 uur een verdacht voertuig opgemerkt. De wagen werd onderschept, waarna bleek dat de bestuurder onder invloed van drugs aan het rijden was en in het bezit was van verboden wapens. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Op de Provinciebaan in Laarne werd verder een sportieve bestuurder aan kant gezet. Er werd een kleine hoeveelheid drugs in het voertuig aangetroffen.





(DVL)