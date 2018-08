Dringende werken op Zuidlaan 16 augustus 2018

Op de Zuidlaan in Wetteren worden van maandag 20 tot vrijdag 24 augustus dringende herstellingswerken in verschillende fasen uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Het verkeer wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten. Er is geen hinder in de richting van het centrum. Maandag en dinsdag wordt er gewerkt aan de buitenbocht op de Zuidlaan, vanaf de Rozenstraat tot vlak voor het kruispunt. Op de tweede dag wordt de binnenbocht aangepakt. Het verkeer vanuit Smetlede rijdt via de Serskampsteenweg naar de Zuidlaan. De laatste dagen wordt gewerkt tussen de Rozenstraat tot voor de Korte Massemsesteenweg richting E40. Er is een omleiding via de Victor van Sandelaan en de Korte Massemsesteenweg. Fietsers kunnen het fietspad blijven volgen, daar wordt niet gewerkt. (DVL)