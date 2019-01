Drie bestuurders positief Didier Verbaere

14 januari 2019

11u12 0

Bij verschillende politiecontroles in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen werden afgelopen weekend drie chauffeurs onder invloed van alcohol betrapt. Er werden 70 bestuurders gecontroleerd. Eén wagen werd in beslag genomen omdat de chauffeur geen rijbewijs had. Ook zondagavond was er nog een controle gepland. Cijfers hiervan volgen later.