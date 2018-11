Drie bestuurders onder invloed Didier Verbaere

25 november 2018

18u45 0

Bij verkeersacties afgelopen weekend in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen bleken drie chauffeurs onder invloed van alcohol. Ze moesten alle drie hun rijbewijs voor enkele uren inleveren. Er werden 130 voertuigen gecontroleerd. Twee voertuigen bleken niet geldig gekeurd te zijn. Eén voertuig reed onverzekerd rond en werd in beslag genomen, net als een voertuig waarvan de bestuurder geen geldig rijbewijs had. Er werd ook geflits en 1043 voertuigen werden op snelheid gecontroleerd, 62 daarvan reden te snel.