Dokter Van Assche verrassend N-VA-kopman 27 maart 2018

Schepen Annelien Van Der Gught (N-VA) is verrassend geen kandidaat-burgemeester in Wetteren en laat het lijsttrekkerschap over aan dokter Herman Van Assche. Herman Van Assche, vader van drie kinderen, is geen onbekende in cultuurmiddens. Hij is stichter en erevoorzitter van De Kultuurschuur en in de Orde Der Prinsen draagt hij de Grote Nederlandse Gedachte mee uit. Het is de eerste keer dat hij een politiek ambt nastreeft. "Ik ben Vlaams nationalist van in de wieg en een geboren Wetteraar. Politiek heeft me altijd geïnteresseerd en nu ik met pensioen ben, wil ik een mandaat opnemen", zegt de dokter. "Als lijsttrekker moet je kandidaat-burgemeester durven zijn en dat kan ik nu niet aanvaarden. Maar ik steun de kandidatuur van Herman", zegt schepen Van Der Gucht die de tweede plaats krijgt. OCMW-raadslid Peter Blancquaert staat op drie. Raadslid Winnie Meeus staat op de voorlaatste plaats, voor lijstduwer Jean Paul De Corte. (DVL)