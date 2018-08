Dochter burgemeester Pardaen stapt in huwelijksbootje 13 augustus 2018

Een fiere burgemeester, maar vooral papa Alain Pardaen heeft afgelopen zaterdag zijn dochter Eline naar het gemeentehuis en altaar begeleid voor haar huwelijk met Gilles D'Haese.





Als burgemeester mocht hij het officiële huwelijk niet zelf voltrekken. Dat liet hij over aan schepen Lieve De Gelder. Een emotionele speech had hij wel klaar. "Ik ben fier, gelukkig en blij. Het is een bijzondere dag als burgemeester en papa om hier te staan bij je mooiste avontuur ter wereld", aldus Alain. Na het burgerlijk huwelijk gaven Eline en Gilles elkaar het jawoord in de kerk van Massemen. Voor het feest trok de familie naar het Geuzenhof in Massemen. (DVL)